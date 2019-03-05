Дюмин поручил Третьякову и Шевченко проработать вопрос строительства в Туле онкологического центра

В 2018 году в Тульской области число умерших сократилось на 2,6%, коэффициент смертности на тысячу жителей снизился на 1,8%.



Однако демографическая ситуация в регионе остается достаточно сложной, отметили в областном правительстве. Число умерших в 2018 году превысило число родившихся в 1,9 раза. Выросла смертность от новообразований на 100 тысяч жителей на 0,9%.

«В регионе сохраняется высокая смертность от новообразований. Для более качественного оказания медицинской помощи необходимо строительство специализированного онкологического центра», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову и министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко проработать вопрос строительства такого центра в регионе. В этом году необходимо приступить к разработке проектной документации для своевременного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу.