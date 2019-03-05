Донской кирпичный завод может обанкротиться из-за недостатка заказов

Работники Донского кирпичного завода написали губернатору Тульской области Алексею Дюмину о задолженности по заработной плате.



Её сумма составляет 4,5 млн рублей, также у предприятия есть долги по налогам.

О проблеме было известно ещё летом прошлого года. Тогда директору предприятия Марату Калимуллину рекомендовали погасить задолженность по заработной плате перед сотрудниками до 1 сентября 2018 года.

По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрия Ломовцева, сейчас ведётся работа по досудебному урегулированию вопроса.

Алексей Дюмин отметил, что предприятие можно загрузить заказами при выполнении задачи по вводу большого объема жилья в регионе. Он поручил сделать всё возможное, чтобы не допустить банкротство завода и сохранить людям рабочие места.