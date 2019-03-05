В Туле отгуляют Масленицу

С 4 по 10 марта в Тульской области пройдут широкие масленичные гуляния. В музеях и других учреждениях культуры будут проходить тематические мероприятия: выставки, мастер-классы и праздничные гуляния.



В ремесленном дворе «Добродей» 10 марта состоятся проводы зимы в традициях народного гуляния и балаганных представлений. Там можно будет увидеть персонажей традиционного русского театра «Петрушка», «побывать» на виртуальной экскурсии по старинным улицам деревянной Тулы, поучаствовать в творческих и ремесленных мастер-классах. Состоится мастер-шоу на Тульской кузне, розжиг тульского жарового самовара. Будет работать этнографическая выставка «Узоры о судьбе и о надежде». Гостей угостят чаем и блинами.

В Белоусовском парке 10 марта будут работать 12 тематических площадок. Гостей праздника ждут Битва блинопеков, ярмарка тульских мастеров, Шоу танцующих ходулистов, конкурсы, игры, выступления артистов. Вечером на главную эстраду выйдут группа «Баян Микс» и кавер-группа «Ракеты», состоятся сжигание чучела зимы и салют. Праздничные мероприятия в этот день пройдут в Комсомольском и Пролетарском парках.