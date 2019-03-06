Туляк лишился свободы из-за ложного сообщения о тротиле

31-летний житель Ленинского района осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве.



Суд установил, что вечером 19 сентября 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей матери позвонил в Центр гражданской защиты и спасательных работ и сообщил, что в квартире одного из домов поселка Рассвет заложено 250 грамм тротила.

Прибывшими на место сотрудниками полиции, управления Росгвардии и МЧС взрывчатых веществ и иных опасных предметов не было обнаружено.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.