«Любимый» глава Дюмина назначен заместителем Агеева

Бывший глава администрации Щёкинского района Олег Федосов получил должность заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области



Он назначен директором департамента по развитию местного самоуправления министерства, которое возглавляет Антон Агеев.

Олег Федосов в 1995 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов», в 2006 году — Тульский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

Будучи главой щёкинской райадминистрации, Олег Федосов не раз удостаивался критики губернатора Тульской области Алексея Дюмина.