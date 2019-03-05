Российских пенсионеров осчастливят социальными доплатами

Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, смогут получить социальные доплаты сверх величины регионального прожиточного минимума.



Об этом говорится в проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 12-1 федерального закона «О государственной социальной помощи», который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму. Увеличение выплат коснется около 4 миллионов пенсионеров.

До последнего времени ежегодная индексация пенсий происходила без учета прожиточного минимума пенсионера. Каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации мог оставаться без изменений.

Как поясняют в Пенсионном фонде России, в закон вносятся поправки, которые позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

Предусматривается также доплата тех сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году. У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату — 876 рублей.