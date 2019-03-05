В Туле врача-анестезиолога обвиняют в гибели ребёнка из Венёва

Следователи предъявили обвинение врачу анестезиологу-реаниматологу Тульской детской областной клинической больницы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



Уголовное дело было возбуждено 5 июня 2017 года. Отец погибшей девочки неоднократно обращался к руководству следственного управления на личный приём по вопросам хода расследования данного уголовного дела.

По версии следствия, вечером 11 апреля 2017 года девочка, по неосторожности опрокинувшая на себя чайник с горячей водой, была доставлена в приемный покой Веневской районной больницы, а затем в областную больницу, где 12 апреля скончалась от термических ожогов.

В ходе расследования уголовного дела были проведены судебно-медицинские экспертизы качества оказания медицинской помощи в экспертных учреждениях Тульской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Согласно полученным заключениям экспертов, между дефектами оказания медицинской помощи и наступлением смерти ребёнка есть прямая причинно-следственная связь.

На основании совокупности собранных по уголовному делу доказательств врачу анестезиологу-реаниматологу предъявлено обвинение. Следственным путем установлено, что обвиняемый не провел адекватную обезболивающую терапию, провел некорректную инфузионную терапию, неправильно корректировал проводимую терапию при наличии определенных клинических показаний.