Тарифы на вывоз мусора в регионах отличаются в 26 раз

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твёрдых коммунальных отходов отличаются в 26,6 раз, сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.



Минимальный тариф установлен в городе Дагестанские огни — 93,48 руб. за 1 кубометр отходов. Максимальный тариф — на Таймыре (Березовский район Красноярского края), где жители платят по 2487,85 руб. за 1 кубометр отходов.

При этом там отличаются нормы накопления отходов на человека: в Дагестанских огнях норма составляет 2,14-2,5 кубометра в год на человека, а в Березовском районе — 0,84 кубометра в год. В случае превышения нормы вывоз мусора оплачивается дополнительно. В целом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раз — 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 кубометр, а максимальные тарифы — в 5,5 раз.

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева назвала такую разницу между тарифами недопустимой.

«Там, где сейчас тарифы занижены, со временем к ним будет добавлена инвестсоставляющая для обустройства инфраструктуры по хранению и переработке отходов. Там, где они завышены, будет идти оптимизация до такого уровня, чтобы разница в тарифах в целом по стране не превышала 10%», — заявила она «РБК».

С 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ. По подсчётам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.

Тарифы на вывоз ТКО определяются властями регионов по результатам экономического обоснования расходов региональных операторов, сказала «РБК» пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова. Оценка обоснованности расчетов тарифов относится к компетенции ФАС, добавила она.