Врачи рассказали, кому нельзя делать МРТ

Врачи назвали самые опасные для жизни процедуры. Эксперты не советуют проходить без назначения электрокардиографию, так как исследование может лечь в основу ложного диагноза.



Страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы людям, беременным и кормящим женщинам лучше избегать пилинга.

Проходить процедуру МРТ нельзя пациентам с травмой глаза и обладателям кардио- и нейростимуляторов, магнитных и электронных имплантов. Лазерную коррекцию зрения запрещено делать детям до 18 лет, так как в юном возрасте структура органов зрения ещё не до конца сформирована.

Кроме того, врачи советуют не проводить процедуры по отбеливанию зубов людям с клаустрофобией, пародонтитом или кариесом, а также пациентам с пломбами на передних зубах, пишет РИА «Новости».