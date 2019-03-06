Городские жители смотрят телевизор почти четыре часа в сутки

Чем старше зрители, тем больше времени они смотрят телевизор, свидетельствуют итоги ежегодного отчёта по исследованию объёма зрительской аудитории телеканалов компанией Mediascope.



Как пишет «Российская газета», в 2018 году эксперты исследовали аудиторию так называемого классического телесмотрения — дома, на экране телевизора. Оказалось, что россияне старше 54 лет в среднем в сутки смотрят ТВ 363 минуты. В целом же женщины смотрят телевизор больше мужчин — 255 против 200 минут.

Согласно исследованию, около 99% жителей крупных российских городов в возрасте от 4-х лет включают телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делают 68% населения.В среднем в сутки в городах, где проживает более ста тысяч человек, телевизор смотрят 230 минут.