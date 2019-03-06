Названы лучшие маршруты для путешествий по России

Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России. В лидерах оказался Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба сервиса Momondo.



На втором месте расположилась одна из главных природных достопримечательностей России — Байкал.

Третье место получил город-курорт Сочи, чуть меньше голосов набрала Камчатка, замыкает пятёрку Казань. В десятке же — Калининград и Карелия, Москва, Владивосток, Эльбрус и Краснодар.

Рейтинг был составлен на основании народного голосования. Оно прошло в рамках премии Momondo Open World Award. В нём приняли участие 13,5 тысяч путешественников из России.