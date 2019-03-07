О «мусорной» беспринципности тульских властей

Тульская область не заложила принципы «мусорной реформы» в свою программу, свидетельствуют результаты анализа Общероссийского народного фронта.



Активисты ОНФ проанализировали региональные программы по обращению с отходами 72 из 85 субъектов РФ и выяснили, что 34 субъекта не заложили в свои документы целевые показатели реформы мусорной отрасли. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в «ТАСС» руководитель исполкома организации Михаил Развожаев.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно показателям национального проекта «Экология» доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого — с 7% до 36% 2024 году.

По данным Минприроды РФ, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, ещё шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

«Результаты мониторинга показали, что в 34 региональных программах по обращению с отходами отсутствуют показатели, отражающие ключевые параметры реформы: доля обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов и захораниваемых, доля контейнерных площадок раздельного сбора ТКО», — сказал Развожаев.

Согласно его презентации, не заложили в свои программы показатели реформы: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Забайкальский край, Республика Ингушетия, Иркутская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Hенецкий автономный округ, Новгородская область, Омская область, Орловская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Сахалинская область, город Севастополь, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чувашская Республика и Чукотский автономный округ.