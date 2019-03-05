Замглавы суворовской райадминистрации за «распил» на фонарях отделалась штрафом

Заместитель главы администрации Суворовского района Татьяна Ермакова осуждена за злоупотребление должностными полномочиями.



Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки в декабре 2018 года.

Суд установил, что при исполнении муниципального контракта от 31 июля 2017 года, заключенного администрацией с ООО «Энергомонтаж» на сумму 429 тыс. по демонтажу и установке новых светильников уличного освещения в Суворове, на основании подписанных заместителем главы администрации документов выполненные подрядчиком обязательства приняты как исполненные в полном объеме и оплачены. Однако часть работ на сумму 249 тыс. рублей фактически не выполнена. Ущерб возмещен подрядчиком на стадии расследования уголовного дела.

Судом чиновнице назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций или заниматься такой деятельностью на срок 2 года.