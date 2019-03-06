Алексин снова на грани экологического бедствия (видео)

Курортная жемчужина Тульской области город Алексин опять на грани экологического бедствия.



Большой резонанс получила история с городскими очистными. По новым многочисленным жалобам жителей на резкий, неприятный запах активисты выехали на реку Мышега.

«То что мы сняли, иначе как экологическим бедствием не назовешь. Нечистоты с химией с городского водоканала напрямую сбрасывают в реку Мышегу, а затем в Оку», — рассказывает "Дежурный по Алексину.

Общественники призывают местную администрацию вмешаться в проблему, «иначе реку загадят до конца». Первыми плоды этого экологического преступления пожнут жители Бунырево, Егнышевки, Поленово, Велегожа, Тарусы, владельцы турбаз, собственники участков вблизи Оки.

В середине февраля мы писали, что в реку, как и в прошлом году, сбрасывают отходы — напрямую с очистных, а не через отстойники. Местные жители называют эту ситуацию реальной угрозой экологии, потому что нечистоты прямым потоком отправляются в Оку. После этого Росприроднадзор заявил, что возьмёт ситуацию на контроль.