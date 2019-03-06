Туляки собирают подписи за придание Рогожинскому парку статуса особо охраняемой природной территории

В Туле начали сбор подписей за сохранение Рогожинского парка.



«Для того, чтобы строительство было отменено раз и навсегда, нужно собрать несколько тысяч подписей туляков за сохранение исторически-значимого места, памятника нашему герою — комиссару Тульского рабочего полка Григорию Агееву, который здесь воевал и героически погиб, вынося раненых бойцов с поля боя. А также за сохранение более 250 здоровых, крепких деревьев, которые будут вырублены в случае строительства.

Вкратце о ситуации: частный участок земли находится в центре парка „Рогожинский“. Недавно застройщик обратился в администрацию за разрешением строительства третьего (!!!) спортзала в парке „Рогожинский“. 25-го февраля должны были пройти публичные слушания по данному вопросу. В связи с большим общественным резонансом (а именно благодаря всем Вам), слушания по данному вопросу были отменены, и застройщик отозвал свои документы. Однако он может подать их вновь и, не привлекая лишнего внимания, приступить к строительству.

Каждый из Вас может собрать подписи у друзей, коллег, соседей и попросить их о том же, если им не безразлична эта ситуация. Абсолютной защитой для парка и памятника Григорию Агееву, станет включения этого участка в Особо Охраняемую Природную территорию „парк Рогожинский“, тогда строительства будет невозможным.

Чем больше подписей будет собрано, тем больше вероятность того, что власть услышит народ и сделает так, как хотят туляки.

Срок сбора – до 10-го апреля, цель – 5000 подписей туляков из любых районов города. Все подписи очень важны! Если нас, неравнодушных людей, будет много, то мы сохраним память о ветеране, о Победе и природу!» — написала активистка Анна Новикова в группе «Спасём парк Рогожинский вместе» в соцсети. Здесь же размещён шаблон подписного листа.