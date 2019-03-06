Кто поставил под угрозу экологическую безопасность Тульской области?

Проблема сброса отходов в реку Мышега в Алексине, впадающую в Оку, привлекла внимание федеральных СМИ.



В середине февраля мы писали, что в Мышегу, как и в прошлом году, сбрасывают отходы — напрямую с очистных, а не через отстойники. Местные жители называют эту ситуацию реальной угрозой экологии, потому что нечистоты потоком отправляются в Оку. Росприроднадзор заявил, что возьмёт ситуацию на контроль. Однако стало только хуже.

Жители нескольких районов Алексина вторую неделю продолжают жаловаться на резкий неприятный запах в воздухе, невозможность открыть окна и гулять с детьми. Запах возник после того, как одно из городских производств сбросило химикаты в непредназначенные для этого общегородские системы очистки. Местные власти обещали исправить ситуацию, но в итоге, по словам активистов, просто начали сливать отходы в реку.

История с городскими очистными получила большой общественный резонанс. 6 марта по новым многочисленным жалобам жителей активисты выехали на реку Мышега и обнаружили сброс химических отходов — на воде видны неестественные белые хлопья и пена.

«Мы ехали по мосту через реку Мышега, запах чувствовался даже через закрытые окна». Источник обнаружился на следующий день вверх по течению реки. Дышать там совершенно невозможно, рядом со мной стоял парень, его просто вырвало. Можно в обморок упасть от запах», — рассказал общественник Алексей Носов.

При этом в пятистах метрах от места сброса Мышега впадает в Оку, одну из крупнейших рек, по течению которой расположено множество областных здравниц — домов отдыха и санаториев, в том числе и детских.

«Одно из городских предприятий сделало несанкционированный сброс, в котором были какие-то химикаты. И эти химикаты убили те бактерии, которые были в очистных сооружениях на биологической степени очистки. Скапливающиеся в очистных сооружениях отходы и начали давать неприятный запах, который ветром сносился в сторону города. Они залили больше хлорки, весь старый ил, который был поврежден химикатами, очистили, привезли новый активный ил с бактериями и сказали, что будут в течение недели перезапускать эту систему», — говорит Носов.

Активист объясняет, что, скорее всего, в этом стоке вода из отстойников (почти чистая) смешивается с неочищенными отходами.

«Раньше стоки приходили на очистные, там они проходили очистку, хлорировались и очищались бактериями, и потом уже все сбрасывалось в отстойники. В них вода отстаивалась, и уже совсем чистая, после того как осадок осядет, постепенно сливалась в реку. Сейчас же, из-за того, что очистные сооружения нужно очистить после попадания туда химикатов, их нельзя полноценно использовать. Есть подозрение, что они хотят скинуть с очистных вот эту всю дрянь в реку, пока тут народ всколыхнется, пока проверяющие приедут, они уже все сбросили и скажут: а че вы тут дурака валяете, у нас все в порядке», — объясняет он.

Местные чиновники пока проблему не признают. Замглавы алексинской администрации по вопросам ЖКХ Артур Пепанян заявил, что не может прокомментировать сбросы в реку, так как ему не поступало подобной информации.

«Проблему с очистными сооружениями мы решили, сейчас запаха у нас нет», — сообщил он.

Предприятие, которое поставило под угрозу экологическую безопасность областной здравницы, в администрации тоже не называют.

«Сброс сильно загрязненных сточных вод был кратковременным. В связи с этим, определить, стоки какого предприятия повлияли на биологическую ступень очистки воды невозможно», — отписываются чиновники.

Активисты подали жалобы в Росприроднадзор и министерство природных ресурсов и экологии. Это не первый случай подобных нарушений. Год назад виновные были привлечены к административной ответственности, но в меньших масштабах.

«Вся система на очистных 60-х-70-х годов, всё оборудование старое и не справляется. Вот они сбрасывают понемногу, и тут вопрос, поймают их активисты или нет», — говорят общественники.