В Тульской области прокуроры активизируют надзор за свалками и полигонами

В прокуратуре Тульской области 6 марта состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере охраны окружающей среды под председательством заместителя прокурора региона Андрея Теребунова.



В заседании приняли участие руководитель управления Росприроднадзора по Тульской области Инна Заботина, заместитель министра природных ресурсов и экологии Диана Гришина, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами министерства природных ресурсов и экологии Евгения Тарасова, начальник Государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алексей Денисов.

Они обсудили проблемные вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления. Были рассмотрены вопросы рекультивации полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами и размера платы за вывоз мусора.

По результатам заседания зампрокурора области поручил во взаимодействии с контролирующими органами проанализировать состояние законности в сфере обращения с отходами и активизировать прокурорский надзор.