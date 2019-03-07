Заведут ли дело по факту сброса промотходов в реку в Алексине?

В Алексине до сих пор не найден виновник незаконного сброса промышленных отходов на городские очистные, который привёл к выходу их из строя.



Ещё в середине февраля местные общественники обнаружили, что в Мышегу, как и в прошлом году, сбрасывают отходы — напрямую с очистных, а не через отстойники. Отсюда нечистоты потоком отправляются в Оку. Росприроднадзор заявил, что возьмёт ситуацию на контроль, но стало только хуже.

«Похоже, нарушителя никто и не ищет. Подумаешь, канализация с химией льётся в реки Мышега и Ока. Мелочь какая. У алексинских чиновников всё под контролем. Ведь по их мнению это — норма. Бездействие, отписки, безразличие — вот конёк алексинского чиновника. Администрация закрывает глаза на экологическое преступление со стороны городского водоканала, который сливает канализационные нечистоты напрямую в Мышегу и Оку», — говорят местные общественники.

Однако не последовало реакции и со стороны областного Росприроднадзора, который осуществляет федеральный надзор за алексинскими очистными сооружениями. Молчит и министерство природных ресурсов и экологии. Пока нет информации о результатах проверки и со стороны природоохранной прокуратуры.

После того, как алексинские чиновники отказались от комментариев о сбросах отходов в реку, на сайте министерства внутренней политики Тульской области 7 марта, наконец, появилась информация о результатах выезда на место сброса отходов сотрудников администрации Алексина.

«Установлено, что сброс с городских сооружений производится через канализационный выпуск МУП „ВКХ город Алексин“, запах в районе „Белкиного моста“ и образование пены в районе выпуска имеется. По информации, предоставленной МУП „ВКХ город Алексин“, указанный выше выпуск канализации построен по проекту, через который сточные воды, прошедшие очистку на городских очистных сооружениях, попадают в р. Мышега. Присутствие пены связано с тем, что после сброса в городские очистные сооружения, повлекшего за собой угнетение активного ила, технологический процесс очистки сточных вод полностью не восстановлен. Вследствие чего они не в полной мере справляются с поверхностно-активными веществами, поступающими в канализацию. Данная ситуация начнет улучшаться и будет заметна после проведения МУП „ВКХ город Алексин“ мероприятий по замене повреждённого ила на активный. По данному вопросу с АО „Тулагорводоканал“ достигнута договоренность на отгрузку активного ила», — говорится в отчёте.

Однако о мерах, которые будут приняты к виновным в причинении вреда экологии, не сообщается. Жители сходятся во мнении, что надзора и контроля над соблюдением природоохранного законодательства в Алексине нет.