Сроки увеличились: Дюмин дал год на ликвидацию незаконных свалок в Тульской области

В Тульской области все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2019, должны ликвидировать до конца года.



Такое поручение дал глава региона Алексей Дюмин, сообщил министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов на совещании в облправительстве. Два года назад губернатор поручал ликвидировать такие свалки «в кратчайшие сроки».

В 2018 году было выявлено 1783 места несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано 1569 (87,9%).

В этом году будет продолжена работа по ликвидации выявленных ранее объектов накопленного вреда окружающей среде. Речь идёт о рекультивации объектов размещения отходов, не соответствующих установленным требованиям, и ликвидации муниципальных свалок площадью до 1 га, отметил Панфилов.