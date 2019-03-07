Это не Сирия, а центр города в Тульской области

«В Донском проходили боевые действия?!» — возмущены местные жители.



Улица Кирова изрезана ямами. Минное поле выглядит симпатичнее, отмечают дончане.

«Это не Сирия и не Украина, это ЦЕНТР города Донской! По фотографиям с улицы Кирова в районе дома №16, можно предположить, что на данной территории проходили боевые действия. На самом деле так оно и есть, только эти действия не боевые, а водоканальные. Потери не человеческие, а материальные и благоустраиваемые», — пишет общественник Станислав Скидан.

По словам активиста, каждый год в этом месте прорывает водопровод. Водоканал пытается как-то устранять проблему, не всегда эффективно, но «работы» ведутся. Проблема состоит в том, что после окончания работ они не восстанавливают дорожное покрытие в прежнее состояние. Из-за этого затрудняется проезд для скорой помощи, МЧС и мусоровозов. Если скорая и МЧС как-то приезжают, несмотря на все трудности, то мусоровозов здесь не видят вообще, они отказываются сюда ехать.

«Выйти из подъезда и дойти до работы, школы, детского садика — это непроходимая полоса препятствий. В мирное время живём , а по ситуации можно сделать вывод, будто и нет... Так и живём...» — отмечает Скидан.

Жители рассказывают, что на улице Октябрьской между 2-й школой и остановкой «4-й магазин» тоже проблемы с дорожным покрытием — просел новый асфальт. Не прошло и полгода после его укладки.