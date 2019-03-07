Госдолг Тульской области снизился

Госдолг Тульской области на 1 марта 2019 года составил 17,9 млрд рублей или около 30% от собственных налоговых доходов бюджета. На 1 октября 2018 года он равнялся 18,4 млрд рублей.



9,2 млрд рублей составляют бюджетные кредиты от российского Минфина РФ, 7,2 млрд рублей – кредиты от коммерческих банков, 1,5 млрд рублей – остаток от займа государственных ценных бумаг, который полностью планируется погасить в 2019 году.

На момент прихода в регион Алексея Дюмина госдолг составлял 15,9 млрд рублей. С августа 2011 года по февраль 2016 года, то есть за время, когда областью руководил Владимир Груздев, госдолг региона вырос с 6,92 млрд рублей более чем в два раза.