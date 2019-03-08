Экс-помощник Дюмина получил 8 лет строгого режима

Щербинский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю Федерального агентства по специальному строительству («Спейстрой») Александру Загорулько.



Он признан виновным в получении взятки и мошенничестве при строительстве военных объектах в Подмосковье и на Курилах на сумму более 1 млрд рублей (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд приговорил Загорулько к 8 годам строгого режима и штрафу в размере 10 млн рублей. После выхода из колонии в течении 5 лет он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочий. Загорулько свою вину признал.

В 2016 году Александр Загорулько 4 месяца работал в Тульской области помощником губернатора Алексея Дюмина.

«Все вопросы правоохранительных органов к Александру Загорулько, по имеющейся у нас информации, связаны с его предыдущим местом работы. Претензий к работе Александра Евгеньевича в Тульской области нет», – говорили после ареста Загорулько в пресс-службе областного правительства.