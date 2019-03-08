Каких собак скоро будет нельзя выгуливать без намордника и поводка

МВД разработало проект постановления правительства, которым утверждается список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещён.



Как пояснили в ведомстве, проект постановления служит логическим продолжением принятого в конце 2018 года закона «Об ответственном обращении с животными».

Ч. 6 ст. 13 закона запрещает выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключением считаются случаи, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При входе на такую территорию в обязательном порядке должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии подобной собаки.

Всего в предлагаемом списке 69 пород собак: американский бульдог, доберман-пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, чёрный терьер, шарпей и другие. В список включены также гибриды и метисы всех указанных в нём пород.