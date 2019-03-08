Тульская область всё ещё политически устойчива, несмотря на потуги коммунистов

Тульская область сохранила свои позиции среди регионов с высокой политической устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика» за февраль 2019 года.



Наряду с Тульской областью в эту группу попали Пермским краем в группу «устойчивых регионов» попали Магаданская, Костромская, Тюменская, Вологодская области, Татарстан, Москва, Ненецкий АО, Пермский край и Воронежская область.

В группе с максимальной устойчивостью оказались Калужская и Ленинградская области, Мордовия, Адыгея, Пензенская, Белгородская и Томская области, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. В перечень регионов со слабой устойчивостью вошли Астраханская, Волгоградская области, Карелия, Ингушетия, Хабаровский край, Чечня, Приморский край, Коми, Дагестан, Северная Осетия, Марий Эл и другие.

В мониторинге позитивных событий в Тульской области в феврале 2019 года исследователи называют подписание губернатором Алексеем Дюминым на инвестиционном форуме в Сочи 21 соглашения на 22 млрд рублей, начало работы в тестовом режиме автозавода Haval в индустриальном парке «Узловая», 17-е место в рейтинге регионов по качеству жизни РИА «Рейтинг» и 5–е место по развитию футбола в рейтинге командных игровых видов спорта фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».

В перечень негативных с точки зрения политической устойчивости региона событий вошли задержание на Кипре бывшего мэра Тулы Алисы Толкачевой, находящейся в международном розыске по обвинению в мошенничестве, а также отставка главы администрации Заокского района Николая Тимакова.

Также авторы исследования составили ТОП-30 событий месяца в региональной политике. На первом месте оказались акции протеста против мусорной реформы. В Тульской области недовольство жителей высокими тарифами на вывоз мусора попыталось политизировать реготделение партии КПРФ, даже призвав к замене председателя областного правительства на «народного избранника» из руководства тульской ячейки коммунистов, правда расшатать устойчивость региона им так и не удалось.