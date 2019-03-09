В Новомосковске к реконструкции дороги привлекали студентов из другого региона

В прошлом году в Новомосковске к ремонту дороги привлекали учащихся.



Об этом рассказал воронежской газете «Коммуна» 4-курсник Борисоглебского дорожного техникума.

«Я проходил [производственную практику] в городе Новомосковске Тульской области. В течение месяца – с августа по сентябрь – мы работали на реконструкции автомобильного полотна. Нас довольно хорошо приняли, оплатили билеты, предоставили жильё, каждое утро нас отвозили на стройку. Рабочий день длился с 8:00 до 19:00. Мы заработали свои первые приличные деньги», — поделился он.