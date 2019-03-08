В ТОП-20 лидеров России: тарифы на вывоз мусора в Тульской области выше, чем в остальных регионах ЦФО, кроме Подмосковья

Тульская область заняла 18-е место в стране по тарифу на вывоз мусора.



Как следует из материалов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на сегодняшний день в 80 субъектах РФ выбраны региональные операторы, определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов и установлены тарифы коммунальной услуги по вывозу мусора. Всего на территории РФ сейчас действуют 240 региональных операторов по обращению с ТКО. В Тульской области это «Хартия» (бенефициаром которой является сын генпрокурора России Игорь Чайка) и «МСК-НТ».

Средний тариф регионального оператора в России равен 562 рубля за кубометр. Он рассчитан как среднее арифметическое минимального и максимального значений тарифов, установленных в субъекте РФ.

В Тульской области минимальный тариф составляет 646 руб. за кубометр, максимальный — 770,2 руб., средний — 708,1 руб.

По этому показателю мы обошли всех соседей по Центральному округу, кроме Подмосковья. Так, к примеру, в Рязанской области тариф составляет 296,19 руб., в Воронежской — 492,62 руб., в Калужской — 496,75 руб., в Липецкой — от 502,24 до 559,62 рубля, в Брянской — 526,75 руб., в Тамбовской — 580,29 руб. Да и не только соседей — тарифы ниже у подавляющего большинства регионов.

Ранее мы писали, что минимальное и максимальное значения предельных тарифов региональных операторов, установленных в регионах России, различаются в 26,6 раза.