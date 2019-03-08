Россия вошла в число стран с опасной водой из-под крана

Турагентство Globehunters на основе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США составило перечень стран, в которых водопроводная вода небезопасна или неприятна, пишут российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.



В список вошли 187 стран, в том числе Россия. Отмечается, что присутствие в перечне не означает, что вода из-под крана на территории указанного государства грязная — она может просто не подходить для питья.

Безопасной признана водопроводная вода в США, Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза. Россия в этот список не попала.

Издание напомнило, что во всём мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, от диареи, полученной из-за небезопасной воды, ежегодно умирают около 842 тысяч человек.