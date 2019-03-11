Ущерб от преступлений в сфере ЖКХ в Тульской области превысил 30 млн рублей

Прокуратура Тульской области проанализировала практику рассмотрения судами области уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ в 2018 году.



Наиболее частыми оказались преступления, совершённые лицами, имеющими доступ к материальным ценностям управляющих организаций и связанные с присвоением либо растратой имущества данных организаций, товариществ собственников жилья, сформированных за счёт денежных средств жителей многоквартирных домов.

В 2018 году судами области рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 8 лиц о преступлениях в сфере ЖКХ. Судами области назначалось наказание в виде штрафа в размере 110-350 тыс. рублей, лишения свободы, лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях любых форм собственности жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году размер причинённого преступлениями ущерба составил 30,4 млн рублей, который возмещён в полном объёме.