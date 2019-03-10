Цкипури рассказал, почему в Туле зимой ремонтируют дороги

Мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал, почему ремонт дорог в городе проводится зимой.



«Аварийно-восстановительный ремонт в прохладное время года зачастую вызывает недоумение у водителей. Однако повода для беспокойства нет. Ремонтные работы в это время года делают по специальной технологии – с применением литой асфальтобетонной смеси. Такой ремонт – единственная возможность поддерживать рабочее состояние городских дорог при сильных перепадах температуры», — пояснил он.

Цкипури добавил, что ямочный ремонт дорог ведётся по заявкам туляков.

«Жители высказывают пожелания на встречах с руководством города, в обращениях, в соцсетях, обращаются на портал „Открытый регион“», — сообщил мэр.

Оставить заявку на выполнение ремонта можно по телефону управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы 30-47-81.