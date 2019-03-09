ФАС должна проверить законность повышения стоимости проезда в Туле сразу на 25%

С 1 апреля стоимость проезда в коммерческом транспорте Тулы станет дороже сразу на 25%.



Вместо 20 рублей проезд в маршрутках будет стоить 25. При безналичной стоимость билета останется прежней, правда, большинство машин ещё не предоставляют такой возможности.

По словам президента Тульского регионального транспортного союза Веры Коротких, такая мера перевозчиков является «вынужденной».

«Более четырёх лет цена за проезд в транспорте оставалась неизменной – 20 рублей, однако растут цены на бензин, запчасти. Водителей включают в штат, а это рост НДС. Мы посчитали экономику, тариф вообще должен был быть 30 рублей, но решили оставить 25 рублей», — говорит она.

Туляки считают по-другому, также отмечая, что водители маршруток не соблюдают расписание, многие машины не отвечают техническим требованиям.

Прокуратура рекомендовала администрации Тулы направить письмо в Федеральную антимонопольную службу для правовой оценки действий перевозчиков.

Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации Дмитрий Ярцев, для перевозчиков готовы разработать жёсткое расписание.