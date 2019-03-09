Эксперты назвали самые пьющие регионы России

Эксперты составили ТОП-5 регионов России по продажам алкоголя в 2018 году.



В 2018 году каждый россиянин в среднем выпил более 14 л спиртного, свидетельствует статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Самыми пьющими регионами стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи алкогольной продукции на душу населения были там самыми значительными: более 25 л на человека за год.

Данные касаются продаж легального спиртного. При составлении рейтинга использовалась информация о продажах государственной системы учёта спиртного ЕГАИС, а также информация Росстата о численности населения в стране. Аналитики учитывали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались.