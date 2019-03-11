Госдума запретила устраивать хостелы в жилых домах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.



Согласно тексту закона, «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Сейчас по закону устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или же над нежилыми помещениями.