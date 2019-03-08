Сколько женщин приходится в Тульской области на тысячу мужчин

Севастопольский телеканал собрал статистику о соотношении женщин и мужчин в ряде регионов России.



Так, в самом Севастополе женщины составляют почти 54% от всего населения города, на тысячумужчин в городе приходится 1128 женщин. В 2014 году этот показатель составлял 1157.

Для сравнения, в Крыму на тысячу мужчин приходится 1172 женщины, в Тульской области – 1227, в Ивановской и Новгородской областях – 1217, в Москве – 1164. Наименьшая концентрация женского пола в Чукотском автономном округе: там на тысячу мужчин приходится 967 женщин.