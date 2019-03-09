Для туляков, ведущих раздельный сбор мусора, могут подешеветь услуги ЖКХ

Услуги ЖКХ должны подешеветь для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора — премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою и ФАС разработать соответствующие предложения до 10 апреля.



Предполагается, что для тех, кто практикует раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов, плата будет снижена «исходя из фактического накопления» мусора.

Медведев также рекомендовал главам российских регионов разработать льготные тарифы оплаты коммунальных услуг для отдельных категорий пользователей и не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора.