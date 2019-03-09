Мусор в кучу, деньги в кассу

Эксперт-эколог Евгений Ионас рассказал в интервью корреспонденту ИА «Красная весна» о намерении тульских властей создать в городе новую свалку вместо мусороперерабатывающего завода.



Он пояснил, региональный оператор ООО «Хартия» купил участок земли, предназначенный для новой свалки, у «Тульской мусорной компании», учредитель которой — Игорь Гусев — возглавлял акционерную компанию «Спецавтохозяйство».

Как рассказал эколог, в 2012—2013 годах он, будучи советником губернатора, настоял на том, чтобы проект свалки заморозили и выделили средства на обоснование места строительства мусороперерабатывающего завода. Соответствующие мероприятия были проделаны в полном объёме, проект подготовили, однако его осуществление отложили.

В 2014 году территория свалки была выведена из границ населённого пункта, что является документальным подтверждением подготовки коммерческого проекта. В 2016 году в территориальной схеме размещения отходов территория свалки была указана как новый полигон. На общественных слушаниях в 2016 году проект по созданию новой свалки защищал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Валерий Шерин, ныне — председатель правительства Тульской области. С началом мусорной реформы территорию свалки выкупила «Хартия».

Евгений Ионас считает, что создание новой свалки фактически в городской черте недопустимо ни по экологическим, ни по моральным основаниям, так как она непосредственно примыкает к городскому кладбищу. А единственным основанием приверженности коммерческих структур к проекту новой свалки является его высокая доходность.

Издание отмечает, что в послании президента РФ Федеральному собранию говорится о том, что все проблемные свалки должны быть ликвидированы до 2024 года. В то же время новая свалка в Туле запланирована минимум на 10 лет.