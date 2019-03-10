В МЧС напомнили, что делать при сильном паводке

В Тульской области паводковая ситуация находится на контроле МЧС, заявили в ведомстве.



На данный момент Упа в Туле не вышла из берегов. Спасатели напомнили, что следует делать в случае подтоплений или наводнений.

Следует отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печах, перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи, закрыть окна и двери и при необходимости ­обить их досками или фанерой, отвязать домашних животных и открыть загоны для скота либо отогнать их в безопасное место.

Если пришло предупреждение об эвакуации, необходимо подготовить тёплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности, собрать трёхдневный запас питания, подготовить аптечку первой помощи и взять необходимые лекарства, завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы, взять с собой туалетные принадлежности и постельное бельё.