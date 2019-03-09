В Тульской области обновят общественные советы

Общественные советы при администрациях муниципальных образований Тульской области подвергнут ротации.



Об этом стало известно по итогам заседания Общественной палаты региона, которое прошло 4 марта в доме Дворянского собрания.

Организовывать процесс ротации будет рабочая группа во главе с заместителем председателя комиссии по науке и образованию ОП ТО Ириной Батаниной.

«Практические два года назад мы вместе проделали большую работу по формированию общественных советов всех уровней. Однако время проходит и возникает необходимость ротации членов общественных советов. Процесс не миновал и наш коллектив» — отметил председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов.