Учёные рассказали о том, как сон помогает бороться с раком и старением

Израильские учёные заявили, что сон приводит в норму нервную систему и помогает восстановиться после получения травмы, сообщает EurekAlert.



По их словам, крепкий и регулярный сон способствует улучшению организма на уровне ДНК. Как заявили специалисты, изменения ДНК являются одной из основных причин старения и смерти клеток. При этом некоторые клетки, которые получили изменения, не всегда умирают, они иногда превращаются в злокачественные.

Во время бодрствования динамика хромосом находится на низком уровне, а сон помогает нормализовать генетические связи и клеточный синтез.

Как уточняют специалисты, сон помогает головному мозгу начать процесс восстановления в клетках, и это способствует заживлению порезов и ран. Также крепкий сон помогает восстановлению нейронных связей в мозге, что оказывает влияние на способность человека решать задачи, а также помогает сохранять активность на протяжении длительного времени.