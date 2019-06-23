«Жители одобрили»: судьбу колеса обозрения в Туле на публичных слушаниях решили два человека

В Туле на площадке перед торговым центром «Макси» на набережной Упы начали возводить колесо обозрения. Ожидается, что его высота составит 55 метров.



Пока здесь только забили свали, в ближайшее время приступят к сооружению ростверков и сборке опор. Монтаж самого колеса запланирован на июль и август. Колесо будет иметь 24 кабинки, которые совершат круг за 10 минут.

Возведение колеса обозрения «одобрили жители» на публичных слушаниях после его согласования на Градостроительно-земельном Совете. Инвестор обратился к тульским властям с ходатайством на получение разрешения «на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства».

Правда, в самих публичных слушаниях приняли участие всего два человека — об этом говорится в заключении (есть в нашем распоряжении), согласно которому предельная высота установлена в 72 метра. Ранее максимально разрешённая высота составляла 32 метра.

В СМИ сообщают, что колесо обозрения откроется в сентябре, однако согласно проекту датой окончания строительства значится ноябрь 2019 года.

Владелец участка — вологодский бизнесмен, руководитель холдинга «Макси» Максим Роздухов. Заказчик работ — ООО «Профи», генподрядчик — ИП Быстров, проектная организация — ООО «Альянс-Проект».

Тула — не первый город, где колесо обозрения возводят рядом с торговым центром. Ранее аналогичные проекты были реализованы в Петрозаводске



в Уфе



в Челябинске



и в Ульяновске.

