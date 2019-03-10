В Донском автомобили калечатся на убитой дороге (видео)

На улице Мирная, практически в центре Донского, застряла газель.



«Вот так мы немцев и победили дорогами нашими. Вот они дороги наши русские, с ума сойти», — комментирует автор видео, опубликованного в группе «Наш Донской 71».

Претензии он предъявляет местному главе администрации Руслану Бутову.

Ранее мы писали о Садовом переулке в Донском, который, по словам жителей, превратился в танкодром для автомобилей. Горожане даже собирались скинуться на щебёнку, чтобы засыпать ямы, потому что на тех, кто отвечает за этот участок дороги, «надежды нет».