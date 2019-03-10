В Ясногорском районе «секта» скупает земли, жители просят вмешаться губернатора Дюмина

Жители МО Иваньковское Ясногорского района написали обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.



В открытом письме они сообщают о неиспользовании по назначению сельскохозяйственных земель, а также о деятельности «секты», которая скупает участки под так называемые «родовые поместья».

«Уважаемый Алексей Геннадьевич! 5 февраля 2019 года в Туле состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. На совещании Вами было принято решение в несколько раз увеличить объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции Тульской области.

Однако администрации Ясногорского района Ваши планы, похоже, совсем не интересны. На днях состоялись публичные слушания по принятию новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) МО Иваньковское Ясногорского района. Если эти ПЗЗ будут приняты в предлагаемом администрацией виде, то инвестиционная привлекательность МО Иваньковское для сельхозпроизводителя будет стремиться к нулю.

Если разобраться, что именно предлагает администрация, то станет очевидно, что огромный массив земель сельхозназначения, особенно расположенных рядом с дорогами и энергетической инфраструктурой, планируется перевести в функциональную зону „СХ-2“. В этой зоне допустимо строительство жилых домов.

Любой серьёзный сельхозпроизводитель будет вести подбор земель для своей деятельности с учётом санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия. Для большинства крупных сельхозпроизводителей размер такой СЗЗ составляет 500-1000 метров до ближайшего жилого дома.

Так вот, если примут ПЗЗ МО Иваньковское в предлагаемом виде, то потенциальный инвестор вряд ли сможет найти земельные участки с инфраструктурой и соблюдением СЗЗ.

Кроме описанной выше ситуации есть ещё одна важная проблема. В МО Иваньковское Ясногорского района действует религиозное течение (секта) „Звенящие кедры России“ (движение „Анастасия“, культ Анастасии), реализующие, по мнению специалистов, псевдорелигиозный план, настоящей целью которого является скупка земель сельскохозяйственного назначения, их застройка жилыми домами и перепродажа по спекулятивным ценам.

Учёными, занимающимися изучением деятельности сект в Российской Федерации, выделены и опубликованы в энциклопедиях отличительные черты адептов секты „Звенящие кедры России“:

— используют земли не по назначению;

— не имеют регистрации по месту жительства;

— отказываются получать квалифицированную медицинскую помощь;

— их дети не посещают образовательные заведения.

Мнение специалистов, изучающих секты, подтверждается в Ясногорском районе Тульской области. В нарушение земельного законодательства, сельскохозяйственные угодья в Ясногорском районе указанной сектой используются не по назначению, застраиваются для проживания людей.

Предложение и реализация земельных наделов производится в сети Интернет под видом родовых поместий. В настоящее время в Ясногорском районе Тульской области образовалось множество родовых поместий, реализованных адептами секты „Звенящие кедры России“, названия некоторых поселений: „Красивая сказка“, „Явь“, „Зелёное“, „Велесово“, „Заповедное“, „Душевное“, „Славное“, „Долина радости“. В каждом поселении около сотни земельных наделов площадью по 1-2 гектара, на которых возведены жилые строения и проживают люди. На своих сайтах сектанты рассказывают населению о схемах оформления и застройки сельхозугодий в обход законодательства — перейдя по ссылке, необходимо зайти в раздел „Оформление земли“.

Подобные мероприятия с землёй, кроме Ясногорского района, осуществляются в Ленинском, Заокском, Венёвском, Куркинском и других районах Тульской области.

Надо отметить, что указанные манипуляции с землёй происходят с 2009 года по попустительству и бездействию администрации МО Ясногорский район. Работники административно-технического надзора, а также Россельхознадзора по Тульской области отказываются проводить земельный контроль (надзор). Ни одного предписания сектантам не выдано, штрафов не наложено, земельные участки у нарушителей не изымаются. Возможно, это связано с подкупом должностных лиц и коррупцией в администрации.

Адепты секты оказывают административное давление на главу администрации МО Ясногорский район с требованием внести изменение в Генплан и Правила землепользования и застройки и предоставить им право легализовать свои незаконные строения на сельхозугодьях.

Между тем работники администрации способствуют реализации незаконных схем сектантов. Руководитель комитета архитектуры и градостроительства Ясногорского района Баркашова С. Е. действует в ущерб другим жителям. При разработке Правил землепользования и застройки в картографический материал были внесены изменения, удовлетворяющие интересы сектантов, при этом интересы жителей и садовых некомерческих товариществ, в нарушение закона, учтены не были. Указанный факт подтверждается ответом прокурора Ясногорского района от 09.01.2019. В своём ответе прокурор сообщил: „По результатам изучения проекта муниципального нормативного правового акта Правил землепользования и застройки МО Иваньковское подготовлено заключение о его несоответствии действующему законодательству и наличию в нём коррупциогенного фактора“.

Жители возмущены таким беззаконием и несправедливостью в Ясногорской администрации.

В этой связи просим Вас дать рекомендации главе администрации МО Ясногорский район Мухину В. В. об отклонении предлагаемых Правил землепользования и застройки в Ясногорском районе. Просим Вас дать поручение профильным министерствам проработать ПЗЗ МО Иваньковское Ясногорского района с учётом интересов жителей района, а также с учётом необходимости развития агропромышленного комплекса в Тульской области.

Для этих целей просим привлечь к разработке взвешенных ПЗЗ МО Иваньковское Ясногорского района специалистов областной архитектуры, а также министерства сельского хозяйства Тульской области.

С Уважением и надеждой на законность и справедливость, жители МО Иваньковское Ясногорского района Тульской области», — говорится в обращении.

Просим также прокуратуру Тульской области провести проверку фактов, указанных в данном обращении.