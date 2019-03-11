Пролетарский округ Тулы вновь остался без воды

Часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла рано утром 11 марта.



Произошёл порыв трубы диаметром 500 мм возле дома №6 по улице Хворостухина.

Как сообщили в городской администрации, было нарушено водоснабжение на нескольких улицах: Шухова, Хворостухина, Кутузова, Вильямса, 2-й проездд Металлургов, Баженова, Глухополянская, Бондаренко, Новомедвенский проезд, Щегловская засека, Кирова.

«Тулагорводоканал» перевёл потребителей на резервную линию, организован подвоз воды в детский сад. Аварию планируется устранить к 18:00 мск.