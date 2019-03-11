Алексинские активисты написали заявления к местным депутатам с просьбой оказать содействие в закрытии переполненного полигона вблизи деревни Даниловка.



«Вопрос закрытия полигона крайне сложен, здесь слишком много заинтересантов. Они используют свои связи и влияние с целью продлить ему жизнь. Эти люди используют городской полигон в своих целях. Например они могут годами отправлять на него фенольные отходы литейного производства и никто не пикнет. Вроде все „законно“. Надзорный орган тульский Росприроднадзор в упор не видит нарушений на городской свалке. Полигон переполнен. Нет дренажей для фильтрата. Нет улавливателей свалочного газа. Полигон занимает площадь в два раза больше разрешенной. Пересыпка слоев ведется промотходами, и даже фенольной жженки мало для нормы пересыпки. Территория не огорожена. Регулярно отсутствует круглосуточная охрана. Нет контроля состава завозимых отходов. На полигоне присутствуют посторонние люди и так далее. Останется ли Алексин центром туристско-рекреационного кластера „Окский“ — это большой вопрос», — пишет «Дежурный по Алексину».

Общественники направили заявления в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести проверку в отношении руководителя областного управления Росприроднадзора Инны Заботиной.

Заявления о необходимости закрытия полигона были направлены на имя каждого из 18 муниципальных депутатов.

«Уважаемые депутаты, за последние годы отрасль туризма в России динамично развивается. Эта тенденция способствует активному вовлечению всех смежных организаций в туристский оборот, что сказывается на развитии страны и регионов, влияя на структуру экономики в целом.

Туризм позволяет развивать местную инфраструктуру, создавать дополнительные рабочие места, оказывать стимулирующее воздействие на обслуживающие отрасли. Туризм — это средство повышения качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

Согласно утверждённой стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2025 года на основе анализа туристских ресурсов, состояния туристской инфраструктуры, туристского продукта, транспортной логистики в разрезе муниципальных образований Тульской области были сформированы и сгруппированы туристско-рекреационные кластеры.

Одним из основных направлений в развитии туризма Тульской области является создание туристско-рекреационного кластера „Окский“ с центром в г. Алексине, который образован путём объединения туристских ресурсов Заокского и Алексинского районов.

Окский кластер находится в экологически чистой природной зоне с уникальными памятниками природы. Например, Алексин-бор — курортная зона города, образованная в 1977 году. Сочетание целебных свойств сосны, близость реки, наличие минеральных водных источников создает все необходимые условия для развития рекреационного туризма.

Ежегодно количество туристов, посещающих объекты туристского показа Окского кластера, составляет порядка 57,5 тыс., а экскурсантов — свыше 300 тыс. человек. Кластер характеризуется благоприятным климатом и богатыми природными ресурсами, что позволяет формировать здесь комплексный турпродукт, предусматривающий объекты показа, питания и размещения.

Однако в Алексинском районе есть объект, который наносит огромный негативный вред окружающей среде. Это полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) МУП „Спецавтохозяйство г. Алексина“, который расположен в 6 км от г. Алексина рядом с дер. Даниловка.

Данный полигон был открыт в 1993 году. Он функционирует уже 26 лет и фактически является большой узаконенной свалкой в поле близ города Алексина. Данный объект функционирует с нарушением всех возможных экологических норм. В частности на нём отсутствует дренажная система фильтрата, поэтому дождевая и талая вода, проходя через толщу отходов попадает в почву, а затем попадает в водоносные слои почвы, а также по оврагам попадает в р. Свинка и далее в р. Ока.

На полигоне отсутствует система улавливания и фильтрации свалочного газа, который, попадая в атмосферу, воздействует на кровеносную и нервную систему людей, вызывает болезни дыхательных путей.

Ни для кого ни секрет, что до недавнего времени полигон под дер. Даниловкой горел практически каждый год. При горении мусора выделяются диоксины, которые крайне вредны и имеют накопительный эффект. Они медленно воздействуют на организм человека, увеличивая вероятность развития рака и появления нарушений репродуктивной функции человека.

Как пример, привожу снимок со спутника 2014 года. На нём видно, как распространяется дым от горящего полигона. Облако полностью накрыло пос. Авангард, а также практически весь Алексин.

На данный момент полигон ТКО заполнен более чем на 100% от разрешенного объёма и подлежит выводу из эксплуатации.

Причем заполнение произошло уже в начале февраля, тем не менее, отходы продолжают ежедневно захораниваться.

Более того, на полигон уже в течение 4 лет завозятся и захораниваются феноло- и формальдегидо- содержащие промышленные отходы с завода АЗТПА. В год захоранивается порядка 25-30 тыс. тонн этих вреднейших промышленных отходов.

В данный момент администрация МО г. Алексин вносит изменения в генеральный план Алексинского района. Согласно этим изменениям площадь полигона увеличивается с 4,4 Га до 16 Га!!!

На прилагаемой схеме жёлтым цветом выделен участок, предоставленный для размещения полигона. Видно, что полигон, в нарушение закона, разросся более чем в 2 раза. Сейчас отходы захораниваются на землях сельхозназначения. Предполагаемый под расширение участок отмечен на схеме цифрами „153“.

Администрация мотивирует такое увеличение необходимостью проведения рекультивации полигона после его выведения из эксплуатации.

Сообщаю также Вам, что согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области №24-01-16/996 от 13.02.2019. г после исчерпания вместимости полигон, эксплуатируемый МУП „Спецавтохозяйство г. Алексин“, должен прекратить приём ТКО. В дальнейшем он будет рекультивирован. Весь объём отходов, согласно утверждённой Территориальной схеме обращения с отходами будет направлены на полигон ТКО ООО „Энергокор-Агро“ в Ленинский район, д. Барсуки.





Однако я располагаю информацией о том, что сейчас рассматривается возможность продления сроков работы Алексинского полигона до 2023 года, что недопустимо.

В этой связи, от имени жителей Алексинского района, прошу:

1. Отложить утверждение предлагаемых изменений в генеральный план Алексинского района по расширению полигона до тех пор, пока полигон ТКО вблизи дер. Даниловка не будет закрыт и выведен из эксплуатации.

2. Пригласить на заседание главу администрации МО г. Алексин Федорова П. Е. с целью выяснить сроки и порядок закрытия полигона ТКО вблизи дер. Даниловка, а также сроки выведения его из эксплуатации.

3. Назначить депутатский контроль над работой полигона ТКО, а также создать рабочую группу по вопросу выведения из эксплуатации полигона ТКО из представителей депутатского корпуса, ответственных чиновников администрации, представителей общественности», — говорится в заявлении к депутатам.