Права человека соблюдал за взятки: в Туле будут судить подполковника УФСИН

Прокурор Тульской области Роман Прасков направил в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УФСИН, 46-летнего подполковника внутренней службы Андрея Борисова.



Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Андрей Борисов с 2015 по 2017 год занимал должность заместителя начальника одной из исправительных колоний Тульской области, а с 2017 по январь 2019 года — помощника начальника регионального УФСИН по соблюдению прав человека в УИС. В декабре прошлого года он был задержан сотрудниками УФСБ.

По версии следствия, в период с марта 2016 по август 2017 года Андрей Борисов убедил содержащегося в исправительном учреждении заключённого заплатить ему 200 тысяч рублей за содействие в принятии судом положительного решения по ходатайству об условно-досрочном освобождении. При этом соответствующих полномочий и возможностей обвиняемый не имел, а планировал полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению. От заключённого Борисов получил дорогие мужские часы, а также обговорённую сумму, переведённую на его банковскую карту, при этом никаких мер по оказанию содействия не предпринимал. Очередное ходатайство осуждённого было удовлетворено судом весной 2018 года в связи с наличием объективных оснований.

В декабре 2018 года сотрудник УФСИН снова обманул уже освобождённого мужчину и убедил его, что за 1 млн рублей сможет помочь другому заключённому в освобождении по УДО. 25 декабря Борисов был задержан при получении 100 тыс. рублей сотрудниками УФСБ.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной суд Тулы для рассмотрения по существу.

24 декабря по той же 159 статье УК РФ были осуждены экс-сотрудники ФСИН Владимир Колеров и Эдуард Силенков, которые согласились помочь экс-депутату Венёва Сергею Чиркину в передаче взятки судье.

В середине октября был вынесен приговор бывшему первому заместителю начальника областного УФСИН 42-летнему Всеволоду Снурницыну. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере — Снурницын собирался за 1,3 млн рублей заменить одному из заключённых наказание в виде лишения свободы на более мягкое.