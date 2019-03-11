Как относится к «анастасийцам» тульская епархия

Деструктивная секта или сообщество приверженцев здорового образа жизни?



10 марта мы опубликовали обращение жителей МО Иваньковское Ясногорского района, в котором говорится о скупке земель представителями движения «анастасийцев» для последующей перепродажи под так называемые «родовые поместья». В материале говорится о том, что перевод назначения земель осуществляется с нарушением закона. Таких поселений довольно много в Тульской области.

По данным Тульской епархии Русской православной церкви, на территории Тульской области в настоящее время действуют или заявлены 16 «родовых поселений».

На сайтах этих поселений опубликованы типовые «Соглашения о добрососедстве», в которых указано, что поселения созданы как «добровольное сообщество людей, намеренных воплощать в жизнь прекрасные образы, основанные на идеях Анастасии, изложенных в книгах В. Н. Мегре — людей, намеренных создавать свои Родовые Поместья». Также в соглашениях указаны прайсы для новых членов поселений. Так, каждый участник поселения должен делать взносы. Также с каждого участка необходимо заплатить по 90 тыс. рублей на строительство дорог, по 30 тыс. рублей — на забор, по 10 тыс. рублей — на благоустройство.

Ниже приведём статью, которая была опубликована в марте 2018 года на сайте Тульской епархии РПЦ за авторством секретаря миссионерского отдела Алексея Ярасова. Ранее он называл движение анастасийцев сектой и коммерческим проектом.

«Фактически, это грандиозный коммерческий проект, они скупают земли, устраивают, правда пока небольшие, поселения. И теперь эта секта „пошла на экспорт“ за границу, чего раньше не было», — рассказывал Ярасов в 2014 году.

По словам профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, президента Центра религиоведческих исследований имени св. Иринея Лионского Александра Дворкина, который в 2016 году на мероприятии, проводимом с участием администрации, полиции и общественников, рассказывал о современных сектах, которые действуют в Узловском районе, секты — этого особого рода авторитарные организации, которые «направлены на власть и деньги для руководства и ближайшего окружения, которые прикрываются различными масками, совсем не обязательно религиозными, может быть, и политическими, может быть, и психологическими, и какими угодно другими, для которых характерны обман при вербовке, контролирование сознания и эксплуатация членов, регламентация всех аспектов их жизни». Он также относит движение «Звенящие кедры России» (или анастасийцы) к деструктивным сектам.

В статье Алексея Ярасова говорится, что многочисленные анастасийские объединения «представляют собой оккультно-неоязыческое движение»:

Сегодня в России, помимо огромного числа религиозных сект американского происхождения, действуют и т. н. доморощенные отечественные секты. К таковым, например, можно отнести секту анастасийцев, известную так же как движение «Звенящие кедры России». Поскольку в данном движении отсутствует четко выстроенная структура, нет централизованной организации или авторитарных лидеров, данное довольно хаотичное явление именуется сектой только условно. По своей сути, многочисленные анастасийские объединения представляют собой оккультно-неоязыческое движение.

Анастасийцы в своем мировоззрении придерживаются идей, изложенных в книгах о некой «необычной» сибирской отшельнице, обладающей «божественными» свойствами по имени Анастасия. Эти книги, изданные под общей рубрикой «Звенящие кедры России», были написаны никому ранее не известным предпринимателем из Новосибирска Владимиром Мегре (подлинная фамилия Пузаков). В своих книгах Мегре под благовидным предлогом пропаганды идей сохранения и восстановления природы, организации здоровой и счастливой жизни людей, воспевает поклонение вымышленным им же персонажам: «межпланетному Разуму, Интеллекту, сосредоточенному в Природе» и воплощенной «божественной силе» Анастасии. Анастасию он именует так же «Лучом», который призван изменить сознание людей. Особую роль Мегре отводит кедровым деревьям, которые, с его слов, обладают необычайными целебными и магическими свойствами.

Владимир Пузаков-Мегре в первой своей книге рассказывает, как во время экспедиции по реке Обь ему в тайге явилась Анастасия. Он описывает Анастасию как молодую и красивую женщину, очень сильную физически, обладающую невероятными способностями. С его слов она живет в глухой тайге одна в землянке и без одежды. Мегре с восторгом рассказывает, как он, будучи семейным человеком, вступил с Анастасией в плотскую связь, и у них родился сын, который остался жить в тайге. Анастасия поручила Владимиру через книги и фильмы рассказать о встречах с ней, ее наставлениях и «невероятных» способностях всему человечеству. Приписывая Анастасии божественные свойства всемогущества и всеведения, автор называет ее «совершенным человеком, подобным Богу», «биологом внеземной цивилизации», «Истиной» и «Богиней». Своих читателей Мегре призывает общаться с «Духом Анастасии», излагает оккультное рериховское учение о «Шамбале», пропагандирует «контакты с потусторонним миром», различные магические и неоязыческие обряды. Вся эта оккультная «каша», в итоге и легла в основу мировоззрения анастасийцев.

Как не удивительно, но сейчас в России и некоторых зарубежных странах есть тысячи людей, поверивших в сказки о «божественной лесной красавице».

И это несмотря на то, что сам Мегре еще в 1999 году доказал в суде, что Анастасия — его собственный вымысел. Случилось это в силу следующих обстоятельств. Некая Ольга Стукова на волне популярности книг Мегре, издала свою книгу «Путь Анастасии и других Учителей человечества: работа с людьми». Чтобы не упустить прибыль от продажи собственных мифов об Анастасии и устранить конкурентку, В. Мегре подал в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга иск о нарушении своих авторских прав. Где доказал, что его книги об Анастасии являются литературно-художественными текстами, которые можно отнести к научной фантастике. Рецензия, положенная в основу иска, построена на том, что Анастасия — вымышленный образ коммерческого художественного произведения, и уже поэтому ее имя не может быть использовано другими авторами без разрешения Владимира Мегре. Этот суд Мегре выиграл.

После такого саморазоблачения Мегре-Пузакова пропагандируемые им оккультные идеи, увы, не потеряли своей популярности. Дело в том, что для немалого числа оккультно-ориентированных наших соотечественников мифы об Анастасии весьма привлекательны и приятны, поэтому они охотно, говоря словами известного поэта, обманываться рады. Да и сам Мегре продолжает убеждать своих последователей, что Анастасия реально существует.

Стоит отметить, что В. Мегре в своих книгах склоняет читателей уходить от благ цивилизации, покидая свои жилища в городах, и возвращаться к неким «истокам». Для реализации этого, как учит Мегре, нужно приобрести участок земли не менее одного гектара и собственными руками из экологически чистых материалов построить дом, высадить «родовое» дерево и выкопать колодец. Затем переселиться в этот дом с семьей и жить, питаясь с собственного огорода. У анастасийцев обустроенный таким образом участок земли именуется «Родовым Поместьем», а совокупность рядом стоящих «поместий» – «Родовым Поселением». Эти своипоселения они именуют так же «экопоселениями».

К сожалению, и среди туляков есть те, кто всерьез увлекся идеями Мегре. На территории Тульской области в настоящее время действуют или заявлены целых 16 «Родовых Поселений».

Самым первым поселением анастасийцев в Тульской области стало «Родовое». Оно расположилось неподалеку от деревни Алешня Ленинского района. Последователи Мегре стали селиться в этом месте в самом начале 2000-х годов. Те, у кого не хватало денег на добротные дома, стоили хибарки и в таких условиях пытались реализовывать на практике вычитанные в книгах Мегре советы «биолога внеземной цивилизации» Анастасии. Как правило, с наступлением холодов многие мечтатели-анастасийцы возвращались в город, т. к. понимали, что перезимовать в поле у них не получится. Лишь единицы оставались на зимовку.

«Родовое» на сегодняшний день является наиболее развитым поселением анастасийцев в Тульской области. Там уже выстроено немало домов. Помимо этого, совместными усилиями поселенцев в «Родовом» построен т. н. «Дом Творчества». В этом доме регулярно проходят встречи с различными оккультистами — как адептами анастасийского движения, так и просто сочувствующими ему. Эти встречи проходят под вывеской некой тульской «Родовой школы жизни, света и добра». От «Родовой школы» регулярно и в самой Туле в специально арендуемых помещениях организуются различные семинары и прочие мероприятия оккультного содержания.

В «Доме Творчества» несколько лет назад анастасийцы хотели открыть общеобразовательную школу для обучения своих детей и детей, живущих в соседних населенных пунктах. «Школу» эту они планировали устроить по «педагогическим» методикам известного оккультиста Михаила Щетинина, основавшего собственную оккультную секту. Не получилось. Но попытки ее создания анастасийцы не оставляют по сей день.

Поселение «Родовое» является центром деятельности тульского регионального отделения «Родной Партии». «Родная Партия» — это политический проект движения анастасийцев, посредством которого они пытаются решать интересующие их вопросы на государственном уровне. В Тульской области, в частности, анастасийцы от имени названной партии начинают активно работать с Тульским отделением Общероссийского Народного Фронта (ОНФ). Планируют специальные мероприятия в «Родовом», на которые будут приглашаться представители ОНФ и органов региональной власти. Так же анастасийцы начинают выдвигать кандидатуры своих единомышленников на местных выборах в районах Тульской области.

Под видом всенародной акции «Посади свое дерево», приуроченной к Дню Победы, тульские анастасийцы пару лет назад проникали со своей оккультной идеологией в светские школы. Так, в некоторых школах Ленинского района были обнаружены специальные буклеты анастасийцев, рассказывающие о вышеназванной акции. В буклетах, помимо общей информации, содержались неоязыческие оккультные поучения о том, как посадка деревьев «поможет душам воплощаться на земле» и проч. Там же была напечатана и оккультная «молитва дереву».

В 2018 году анастасийцы из «Родового» снова планируют к 9-му Мая высаживать деревья. Под вывеской «Сад Победы» они хотят осуществить это в деревне Алешня. Конечно, посадка деревьев — дело благое, тем более приуроченное к дню Великой Победы, но только сохраняется опасность, что анастасийцы не упустят возможность воспользоваться всем этим с целью привлечения внимания общественности к своему оккультному учению.

Следующим поселением анастасийцев, о котором стало известно в начале 2000-х годов, является «Никольское». Оно располагается в заброшенном селе Никольское Куркинского района на границе с Липецкой областью. Первые жители в этом «экопоселении» появились в 2003 году. В 2004 году там на зимовку оставались три семьи.

В мечтах анастасийцев из «Никольского» было создание в своем поселении некоего «Института Развития», в котором могли бы проходить «повышение квалификации» жители, соседи и друзья «экопоселения». В этом «институте», по замыслу никольских анастасийцев, должны были преподавать люди, приехавшие со всех уголков мира. Также оккультисты мечтали о создании в «Никольском» школы-института со средним и высшим образованием. В итоге, вполне естественно, эти амбициозные планы реализованыне были. К тому же, стоит заметить, что никольские анастасийцы, судя по их записям на разных анастасийских форумах, меж собой регулярно ссорились и выясняли отношения.

В прошлые годы никольские оккультисты на территории своего поселения неоднократно организовывали встречи единомышленников — «Никольские встречи». В программу этих встреч, помимо прогулок на природе, оккультных семинаров и лекций, игр и хороводов, был включен и некий обряд «Славления», а также «общение с Камнями».

После того, как устроители «Никольского» принялись активно рекламировать свое поселение как экологически чистое, вскрылся весьма интересный факт. Выяснилось, что распоряжением Правительства РФ №237-Р «Об утверждении перечня населенных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загрязнения» по состоянию на 20 октября 2006 года село Никольское Куркинского района было отнесено к числу населенных пунктов радиоактивного загрязнения. Информацию об этом никольские мечтатели проигнорировали и продолжали рекламировать свое поселение как экологически безупречное.

В Куркинском районе, помимо «Никольского», возникло еще одно поселение анастасийцев — «Казинка». Оно также расположилось в полузаброшенном селе. Анастасийцы просто взяли и начали в нем селиться.

Рекордное на сегодняшний день количество анастасийских поселений появилось в Ясногорском районе Тульской области. Там за последние десять лет возникли или были заявлены 10 «Родовых Поселений».

Так, на более чем 70 гектарах заброшенных ясногорских колхозных полей расположилось «экопоселение» анастасийцев с неоязыческим названием «Велесово».

Неподалеку от него возникло поселение «Славное». «Славное» известно тем, что в нем анастасийцы организовали нечто вроде своей «анастасийской» службы знакомств. Там проходят «Слёты половинок» или «Праздники Встречи Родных Сердец».

В 3 километрах от «Славного», также в Ясногорском районе, располагается Ведрусское поселение Родовых Поместий «Живая Картина».

Рядом с «Живой Картиной» строится Содружество Родовых Поместий «Красивая сказка».

В самой северной части Ясногорского района возникло «экопоселение» с названием «ЯВЬ». Вот что учредители «ЯВИ» пишут о своем поселении:

«ЯВЬ у славян — мир, объединяющий в себе четыре царства «Минералов», «растений», «животных» и «человека». У нас, как и у наших предков, природное мировоззрение. Что позволяет делать нашу жизнь на Земле счастливой, свободной и неотягощённой городскими, социальными и межличностными напрягами».[1]

А вот какие требования предъявляются к желающим вступить в «ЯВЬ»:

«Самым важным, но не единственным жизненным принципом для нас — это осознание себя частью приРОДы! Стремление к энергетической гармонии и единству семьи, поэтому обязательным и, конечно же, не единственным условием для соседства с нами является состояние в семье… Желательно чтобы вы были вегетарианцы, но если это и не так косо смотреть на вас мы не будем) Кушайте в своем поместье что хотите, только не убивайте на территории. Это негативно будет сказываться на энергетике всего поселения».

Тех, кто намерен использовать приобретенный в «ЯВИ» участок как дачу с пребыванием только на выходных или заниматься только бизнесом и фермерством, а не развитием хозяйства для обеспечения своей семьи продуктами, а так же использовать участок земли «не на благо своего РОДа, семьи, потомков», в «ЯВИ» не ждут. Для таковых вход туда закрыт. Организаторы «ЯВИ» недвусмысленно дают понять, их главная цель — воплотить в жизнь оккультные идеи и советы Мегре.

Похожие требования к кандидатам на вступления предъявляются и во многих других анастасийских поселениях.

Помимо названных, в Ясногорском районе строятся еще пять анастасийских поселений. Вот их названия: экопоселок «РАДОСЛАВЛЬ», Поселение родовых поместий «Долина РАдости», поселение «НАСТОЯЩЕЕ», Экопоселение «Озарения», экологическое поселение «Ревякино».

Есть анастасийцы и в Заокском районе Тульской области. В 2007 году там было заложено Ведрусское Родовое Поселение «Душевное». Это поселение анастасийцы так же именуют «АР АРИСА» и позиционируют его как «добровольное сообщество людей, которым близки идеи Анастасии, изложенные в книгах В. Н. Мегре».

Организаторы этого поселения ставят перед собой задачу создания «ведрусского родового поселения» и«возрождения ведрусской культуры».

Также в Заокском районе в 2011 годубыло основано Поселение Родовых Поместий «Светодар». О себе «светодаровцы» пишут так:

«Главным импульсом и движимой силой для создания поселения явилось наше желание и намерение сотворить пространство Добра и Чистоты на Земле, сохранять и воссоздавать её Природную Гармонию и Красоту. Мы намерены создать наше поселение дружным, самодостаточным, многогранно интересным коллективом, где каждый и все вместе совершенствуются и развиваются, растут духовно, открывают наследие предков и приходят к своим Первоистокам. Познакомил, объединил и вдохновил нас на создание Родовых поместий светлый образ, изложенный в серии книг «Звенящие Кедры России».

В том же 2011 году в Заокском районе была предпринята попытка основать экопоселение «6 чувство». Его организаторы писали: «Цель проекта – объединение людей, увлеченных природой, ландшафтным дизайном, экотехнологиями, архитектурой и искусством, психологией и эзотерикой».

Но эта попытка, похоже, не увенчалась успехом. Сведений о существовании «экопоселения» в Заокском районе с таким названием в настоящее время нет.

Отметились анастасийцы и в Венёвском районе Тульской области. В 2009 году там было заложено поселение Родовых Поместий «Заповедное».

Желающим поселиться в «Заповедном» запрещено заниматься животноводством для производства мяса. А так же желательным является, чтобы жители поселения были вегетарианцами и сыроедами.

Также в Веневском районе небольшой группой анастасийцев заявлено поселение «Отрадное». Вот что они пишут:

«Приглашаем принять участие в рождение новой цивилизации через Родовое Пространство Отрадного!.. Поселение на стадии зарождения… Ждём Вас! Вас, чьи сердца откликнулись и приняли идеи, изложенные в книгах Звенящие Кедры России, кто готов перенаправить энергию денег в созидание и возврат Земли в первозданный райский вид, кто мечтает вернуть Энергию Любви в каждый вдох!!!».

Было в планах анастасийцев строительствосвоего поселения в Чернском районе недалеко от знаменитого «Бежина луга» и имения отца Ивана Тургенева. Но что-то не задалось.

Как видно, большинство анастасийских поселений в Тульской области возникли в районах, близких к Московской области. Это произошло не случайно, т. к. инициатива создания многих «экопоселений» на тульской земле исходила от московских анастасийцев. И селятся в них, по преимуществу, не туляки. Даже в самом близком к Туле поселении «Родовое», помимо тульских анастасийцев, строят свои «родовые усадьбы» жители Москвы и многих других городов.

В правилах некоторых анастасийских поселений можно часто прочесть:

«образ жизни, принципы питания, религиозные и прочие пристрастия, состояние «духовности» и «продвинутости» является делом сугубо личным. Они могут обсуждаться в личном общении поселенцев, но, не могут быть принятыми для поселения в целом».

Но, понятно, что, несмотря на такие заявления о свободных религиозных предпочтениях и свободном образе жизни, от кандидатов на вступление в «Родовое Поселение» ожидают полного согласия с основными принципами устроения и жизни анастасийского поселения. А в основе этих принципов лежат исключительно оккультно-религиозные идеи. Поэтому говорить о присутствии свободомыслия в таких поселениях является неверным. Там ждут и принимают людей именно с оккультным мировоззрением.

Но при этом стоит отметить, что есть случаи, когда в анастасийских поселениях селятся и просто дачники, конечно согласные с определенным набором анастасийских суеверий, но особо не вникающие во все оккультные «премудрости» Мегре. Их привлекает больше некая экзотическая идея жизни на природе во благо человечества и своих потомков, и интересуют по большей части просто отдых на свежем воздухе и занятия садоводством. Как говорится, в любом правиле есть исключения.

Да и сами анастасийцы часто отходят от своих принципов, когда им это выгодно. Так, например, выступая против загрязняющих окружающую среду химических и прочих производств, они строят свои дома в «экопоселениях» с использованием современных строительных материалов, выпускаемых как раз теми же вредными производствами.

Да и от всех благ цивилизации они не спешат отказываться, электрифицируя свои «Родовые Поместья». А, как известно, электроэнергия вырабатывается не только атомными и гидростанциями, но и тепло-электростанциями, работающими за счет сжигания вредного для окружающей среды топлива. Также у местных властей анастасийцы просят, чтобы к их поселениям прокладывали асфальтированные дороги и проч. Добираются последователи Мегре до своих поселений на автомобилях, загрязняя окружающую среду выхлопами их моторов. При этом лицемерно на словах «бьются» за экологию.

Стоит также заметить, что анастасийство стало и довольно прибыльным явлением как для автора этого учения, так и для тех, кто имея предпринимательскую жилку, им увлекся.

Сам Мегре активно занимается коммерческой деятельностью — производством продукции под товарным знаком «Звенящие кедры России». В Туле и городе Новомосковске Тульской области есть официальные торговые точки анастасийцев, где, к примеру, реализуются изделия из кедра и прочие «целебные» предметы и снадобья.

Общее число убежденных анастасийцев – жителей Тульской области назвать сложно. Но их явно десятки человек. Есть просто сочувствующие идеям Мегре, те, кто его книги читал, любит, но жизнь свою выстраивать по изложенным в них правилам не спешит.

Помимо пропаганды примитивного оккультизма, анастасийское движение опасно и тем, что выбивает из общества людей, нужных для нормального его существования и развития. Увлекшиеся книгами Мегре врачи, учителя, инженеры и представители других профессий, бросают свое место работы, переселяются в поле, с тем, чтобы сажать огород и строить мифическое «Родовое Поселение» по «заветам» вымышленной писателем-фантастом Мегре «божественной» Анастасии.

Кроме этого, известно, что убежденные анастасийцы при различных недугах предпочитают лечиться кедровыми отварамии прочими анастасийскими снадобьями, отказываясь от медицинской помощи.Такое самолечение для них неоднократно заканчивалось летальным исходом.