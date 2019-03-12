Туляки переплачивают за услуги ЖКХ?

Большинство россиян переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью на телеканале НТВ.



Он отметил, что подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с законодательством.

Руководитель ФАС отметил, что около ¾ российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, а ещё ¼ — наоборот недоплачивает, а тарифы в них заниженные.

По словам Артемьева, в настоящий момент может наблюдаться ситуация, когда в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза. Артемьев считает, что органы местного самоуправления злоупотребляют своими полномочиями.