Шерин направил на борьбу с борщевиком около 23 млн рублей

В Тульской области утверждён размер субсидий муниципалитетам на борьбу с борщевиком Сосновского.



Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Валерием Шериным.

Больше всех получат Заокский (4,4 млн рублей), Тёпло-Огарёвский (3,2 млн) и Кимовский (3,1 млн) районы. Туле выделено 1,2 млн рублей. Общая сумма субсидий для 20 районов составляет 22,7 млн рублей.

Летом прошлого года в администрации Тулы рассказали, что для борьбы с борщевиком используют гербициды для сорняков — специальным раствором обрабатывают очаги произрастания борщевика.