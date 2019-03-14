В Тульской области на одного жителя приходится 134 тысячи рублей долга за коммуналку

Издание «Проект» выяснило, сколько россияне должны за ЖКХ и где живут главные неплательщики. Тульская область вошла в число регионов, где наиболее велика средняя сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги.



Тройку лидеров составили Ханты-Мансийский АО (средняя сумма задолженности на 1 жителя в 2018 году составила 168 тыс. рублей), Удмуртская республика (162 тыс. рублей) и Свердловская область (142 тыс. рублей). Далее расположились Тульская область (134 тыс. рублей долга на одного) и Кабардино-Балкарская республика (129 тыс. рублей).

За семь лет число судебных исков к должникам за коммунальные услуги выросло в 2,8 раза, а сумма долгов увеличилась в 4 раза. В 2010 году с должников за коммуналку российские суды хотели удержать 29,8 млрд рублей, в 2017 году эта сумма выросла до 120,2 млрд рублей.

Издание со ссылкой на статистику Росстата сообщило, что с 2014 года расходы россиян на коммунальные услуги выросли на 21%: в 2014 году прирост цен на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 8,7%; в 2015 году — ещё 9,9%; в 2016 году — 5,2%; в 2017 году — 4,3%; в 2018 году — 3,9%. В 2019 году очередная индексация тарифов ЖКХ ожидается в июле.

Если в 2014 году оплату коммунальных услуг в расчете на одного члена семьи обходилась каждому в среднем в 1511,6 рублей, то в 2017 году эта сумма выросла до 1834,7 рублей. При этом в 2017 году россияне в среднем тратили на коммунальные услуги 10,9% всех своих расходов. Это вторая графа расходов, после трат на продукты питания — 29,5% всех расходов.