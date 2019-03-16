Проект объездной дороги Новомосковска обойдётся в 26 млн рублей

Разработка проекта строительства объездной дороги Новомосковска обойдётся в 26,3 млн рублей.



Согласно техническому заданию, протяжённость дороги составит 12 км. Заказчиком работ выступает Корпорация развития Тульской области.

В проекте будет обоснование эффективности технических решений и использования капитальных вложений, рационального и экономичного использования земель и ресурсов, минимальные объёмы строительно-монтажных работ и другое.

Дорогу в объезд Новомосковска построят по принципу инфраструктурной ипотеки — это механизм, когда объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит. Соответствующее соглашение подписали глава региона Алексей Дюмин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и учредитель ООО «Автодорожные концессии Тульской области» Дмитрий Колосов на Петербургском международном экономическом форуме.

Что касается стоимости самой дороги, по словам главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина, речь идёт о «сумме с девятью нулями».