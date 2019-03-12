В Туле на Ложевой загорелся незаконный магазин

Вечером 11 марта в Туле произошло возгорание в магазине «Океан» на улице Ложевая.



Прибывшие на место пожарные расчёты ликвидировали возгорание. Как сообщили в МЧС, в здании выгорела электрощитовая, прогорело потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Предположительно, очаг возгорания находился в подсобном помещении.

Магазин «Океан» находится на месте бывшего кафе «Фламинго». Как писали СМИ, магазин расположен на земельном участке без прав на его использование. Помещение продолжают эксплуатировать вопреки решению Арбитражного суда Тульской области, которое было принято в мае прошлого года. В феврале 2019 года в региональном министерстве имущественных и земельных отношений был объявлен аукцион на проведение работ по сносу постройки.